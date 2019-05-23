شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫الصوت والضوء تطرح مزايدة لاستغلال منطقة بهو خوفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمجلس الأعلى للآثار، أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طرح مزايدة لتطوير ومنح استغلال منطقة بهو خوفو بأبو الهول فى جلسة عطاءات الأسبوع المقبل.

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وقال سامح سعد ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، إنه سيتم إجراء مزايدة علنية لمنح حق استغلال وتطوير الخدمة في كافيتريا ومطعم بهو خوفو بأبو الهول، التي تشمل كافة معدات التشغيل والتجهيزات، وقد تم تحديد جلسة المزاد يوم الإثنين القادم 27 مايو بمقر الشركة بمنطقة الهرم وسيتم بعدها تحديد جلسة للمقبولين فنيا.

وأضاف سعد فى بيان اليوم، أن الشركة حريصة على التعاقد مع أفضل شركات المنشآت السياحية لإدارة المطاعم السياحية المتخصصة، ما يساهم بشكل كبير فى تدعيم الحركة السياحية، وجذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة في المنطقة وتوفير فرص عمل للمتميزين.