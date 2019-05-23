شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 23-5-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 23-5-2019 فى سوق الصاغة بقيمة جنيه واحد فقط للجرام، ليسجل الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية فى مصر) 606 جنيها للجرام. وبحسب مؤشرات سوق الصاغة فى مصر، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى: سعر الذهب عيار 21 سجل 606 جنيهات. سعر الذهب عيار 18 سجل 519 جنيها. سعر الذهب عيار 24 سجل 692 جنيها. Advertisements الجنيه الذهب يسجل 4 آلاف و488 جنيها. أوقية الذهب تسجل 1277 دولارا أمريكيا. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا. يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

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