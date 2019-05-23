شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخاطب 7 شركات لإرسال تقرير المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، مخاطبة 7 شركات للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.
وتضمنت قائمة الشركات المخاطبة هى العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للاتصالات، الدولية للتأجير التمويلى-انكوليس، غاز مصر، المصرية لخدمات النقل، المهندس للتأمين.
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