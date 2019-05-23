شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 13780 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2071 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 17164 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 1537 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.