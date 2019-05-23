شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل مخاوف تخمة المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس أدنى مستوى فى أسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع المخزونات التجارية لأعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017 ، وتسارع إنتاج النفط قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.29$،وسجل أعلى مستوي 61.38$ ،وأدنى مستوي 60.78$ الأدنى فى أسبوع.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 70.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 70.85$ ،و سجل أعلى مستوي 70.93$ ،وأدنى مستوي 70.21$.

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فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وانخفضت أيضا عقود الخام الدولي " خام برنت" بنسبة 1.6%.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 17 أيار/مايو، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 477.1 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى أول زيادة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل.