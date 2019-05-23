شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الرابع على التوالي فى طريقه إلى فقد مستويات 7,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، فى طريقها إلى فقد مستويات 7,000$ فى حال استمرت سيطرت السلبية على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ،الأمر الذي يرجحه بعض خبراء التشفير حاليا بعد الصعود الكبير مؤخرا.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:35بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,550$ بانخفاض قدره 72$ بنسبة 0.9%،حيث سعر الافتتاح عند 7,622$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,695$ ، وأدنى سعر عند 7,535$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 4.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد التخلي عن مستويات 8,000$ ، فى ظل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير العالمي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 5 مليار$ إلى إجمالي 235 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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يرجح بعض خبراء التشفير فى الوقت الحالي ، أن يفقد البتكوين مستويات 7,000$ سريعا مع استمرار سيطرت السلبية وعلميات التصحيح على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ، حيث يتطلع الكثيرون هبوطا حتى مستويات 6,000$.

ويركن هذا الترجيح على إنه بعد الحركة الصعودية الكبيرة فى أسعار العملة الرقمية الرائدة فى السوق ، حدوث مستويات تشبع شرائي ستؤدي إلى انكماش فى الأسعار لعدة أسابيع.

ضغط على سوق التشفير سلبيا منذ الأسبوع الماضي ، قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SECمجددا بتأجيل قرارها بشأن الموافقة أو رفض بعض صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs.

قال بعض المحللون فى "جي بي مورغان" إنه بعد الارتفاع الأخير فى أسعار البتكوين ، يتم تداول العملة الرائدة فى سوق التشفير بأعلى من قيمتها الحقيقية ،مع تواجد بعد أوجه التشابه فى الارتفاع الحالي والارتفاع الذي حدث أواخر عام 2017.