شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات الثقة بمناخ الأعمال فى ألمانيا تهبط لأدنى مستوى منذ عام 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر أيار/مايو بمستوي 97.9 نقطة ،بأقل مستوي منذ شباط/فبراير 2010 ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 99.2 نقطة ، أقل من القراءة السابقة مستوي 99.2 نقطة ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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