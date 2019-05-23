شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية اللايتكوين في ظلال توالي ارتدادها من الأعلى لها في أحدى عشرة شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الخميس لتعكس ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 12 من حزيران/يونيو الماضي ضمن عمليات تصحيحية لمكسبها الموسعة الأخيرة في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لإبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم وإطلاق بورصة شتوتجارت الألمانية عقود آجلة للعملة الرقمية اللايتكوين للتداول عليها.

وفي تمام الساعة 05:24 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.83% إلى مستويات 86.98$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 87.52$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 88.32$، بينما حققت الأدنى لها عند 86.71$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 5.40$ مليار.

هذا وتبلغ خسائر اللايتكوين في الأسبوع الجاري ما يفوق 8% مع تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي وذلك ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأسبوع الماضي مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي مع ارتفاعها الأسبوع الماضي بأكثر من 12%.

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ونود الإشارة لكون العملة الرقمية المشفرة لايتكوين لا تزال تعكس مكاسب شهرية بقرابة 19% وتعد بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية هذا العام عقب الخسائر الموسعة لتلك الأصول العام الماضي.

ويذكر أن الأصل الرقمي استفاد الأسبوع الماضي من إبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم سيمكن مستخدمي العملة المشفرة من توفير ما يصل إلى 40% من تكاليف حجوزات الفنادق الخاصة بهم عن طريق تطبيق لواف-والت والذي يعد تطبيق محفظة لنظام تشغيل الاندرويد والـأي-أو-أس للايتكوين.

كما استفاد أيضا آنذاك من إطلاق بورصة شتوتجارت التي تعد ثاني أكبر بورصة في ألمانيا خدمات التداول على الأوراق المالية المتداولة في البورصة "أي-تي-إن-أس" لكل من اللايتكوين والربيل في مطلع الأسبوع الماضي، حيث أعلنت البورصة الألمانية مؤخراً أن شركة إكس-بي-تس بروفيدر ومقرها السويد ستصدر أربعة أوراق مالية.