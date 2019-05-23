شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في قرابة شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في خمسة أشهر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 23 من نيسان/أبريل، حينما اختبر الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.07% لتتداول حالياً عند 14.41$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.42$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 98.15 مقارنة بالافتتاحية عند 98.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 212 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,690 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر أيار/مايو، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

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وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 2.5% إلى 678 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.5% عند 692 ألف منزل في آذار/مارس، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عزمهم عدم اتخاذ أي خطوات تجاه أسعار الفائدة "لبعض الوقت" حتى لو تحسن الاقتصاد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أفادت وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مع مطلع هذا الشهر تعليق شركة نيومونت-جولدكورب عملياتها في أكبر منتجها للذهب والفضة في المكسيك منجم بيناسكيتو والذي يعد ثاني أكبر منجم للفضة في المكسيك أكبر دولة منتجة للفضة عالمياً وذلك في أعقاب تصاعد النزاع مع المجتمع المحلي الذي حصار المنجم منذ 27 من آذار/مارس بسبب أزمات إمدادات المياه هناك وإضراب مقاولين شحنات النقل عن العمل مع الشركة.

هذا وتقدر الخسارة المحتملة في إنتاج نيومونت-جولدكورب ما بين 18 و20 مليون أونصة من الفضة سنوياً من جراء تجميد العمل في منجم بيناسكيتو الذي أنتج في عام 2018 نحو 18.3 مليون أونصة من الفضة بمعالجة 35.2 مليون طن من الخام للحصول على تلك الفضة، وبلغ إنتاجه في العام الذي سبق حصاره نحو نصف مليون أونصة من الذهب وأكثر من 25 مليون أونصة من الفضة.

ويذكر أن منجم بيناسكيتو سحب في 2017 خلال عملياته 7.9 مليار جالون من المياه ما يمثل 93% من المياه الجوفية في ولاية زاكاتيكاس أو ثلاثة أضعاف ما يستهلكه سكان مدينه زاكاتيكاس التي يبلغ عدد ساكنيها 129 ألف نسمة، لم يتضح بعد إلى متى سيمتد تعليق العمل بالمنجم وبالأخص عقب فوز الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي قد لا يسلك خطى الرؤساء المكسيكيين السابقين المؤيدين لشركات التعدين.