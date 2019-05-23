شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 23 من نيسان/أبريل الماضي، حينما اختبر الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.10% لتتداول حالياً عند 1,272.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,273.30$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 98.14 مقارنة بالافتتاحية عند 98.07.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 212 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 1,690 ألف طلب مقابل 1,660 ألف طلب.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر أيار/مايو، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 53.0 مقابل 52.6 في نيسان/أبريل، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.6 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح تراجعاً 2.5% إلى 678 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.5% عند 692 ألف منزل في آذار/مارس، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي عزمهم عدم اتخاذ أي خطوات تجاه أسعار الفائدة "لبعض الوقت" حتى لو تحسن الاقتصاد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أعلن وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.