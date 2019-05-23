شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا, سهم إي إن جي يستعد لهبوط جديد-تحليل - 23-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم تداولاته الأخيرة بتقديم إغلاق سلبي دون مستوى 10.10 معلنا بذلك عن استعداده لاستئناف الهجوم الرئيسي الهابط لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 9.84, ثبات الدعم المكسور وتشكيله لمقاومة إضافية يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية وليشكل مستوى 9.60 الهدف الأولي ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم المحوري المستقر عند 9.10 تقريبا.

تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق الهابط, كذلك محاولة انجذاب مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 سيوفر عزم سلبي جديد أمام السعر ليزيد ذلك من فرص تحقيقه للأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 10.00 و 9.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط