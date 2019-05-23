- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس الهدف الأول– تحليل -23-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس ليوم أمس بشكل سلبي محققا بذلك الهدف الأول بوصوله نحو 2.6575, نتوقع باستمرار تعرضه لضغوط سلبية تشكيل موجة هابطة جديدة ليستهدف بذلك الدعم المستقر عند 2.6160.
يعتمد السيناريو الهابط حاليا على قوة الحاجز المستقر عند 2.7220 ليزيد ذلك من فرص استئناف الهجوم الهابط, ولننوه إلى أن نجاح السعر بكسر الدعم المستقر حول 2.6160 فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد ولننتظر بذلك وصول نحو 2.5370 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يلامس الهدف الأول– تحليل -23-5-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.