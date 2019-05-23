شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس الهدف الأول– تحليل -23-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس ليوم أمس بشكل سلبي محققا بذلك الهدف الأول بوصوله نحو 2.6575, نتوقع باستمرار تعرضه لضغوط سلبية تشكيل موجة هابطة جديدة ليستهدف بذلك الدعم المستقر عند 2.6160.

يعتمد السيناريو الهابط حاليا على قوة الحاجز المستقر عند 2.7220 ليزيد ذلك من فرص استئناف الهجوم الهابط, ولننوه إلى أن نجاح السعر بكسر الدعم المستقر حول 2.6160 فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد ولننتظر بذلك وصول نحو 2.5370 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط