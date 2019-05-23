شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب قرب الهدف الأول– تحليل - 23-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات سلبية ليقترب بذلك من الهدف السلبي الأول والمتمثل بمستوى 790.00, نتوقع بتقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا لعزم سلبي جديد تحقيق السعر لكسر الحاجز الحالي لينجذب بذلك نحو 749.00 والذي طالما شكّل بدوره دعم مهم أمام التداولات السلبية للفترة الأخيرة.

أما في حال ثبات السعر فوق مستوى 790.00 فإن ذلك قد يجبره على تشكيل تذبذبات جانبية ليحافظ بذلك على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة لحين تحقيقه للكسر المطلوب والبدء بتسجيل الأهداف الإضافية من جديد.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 805.00 و 749.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط