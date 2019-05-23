شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستسلم للسلبية- تحليل - 23-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج أمله بتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة بتعرضه لضغوط سلبية قوية لنلاحظ تسلله حاليا دون مستوى 139.55 معلنا بذلك عن استعداده لتشكيل هجوم سلبي جديد, يستهدف السيناريو الهابط بشكل أولي مستوى 139.10 وصولا نحو 138.40 ليؤكد بذلك تمركزه ضمن محاور القناة الهابطة ليعزز فرص استئناف تسجيل الأهداف خلال الفترة القادمة. محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي خلال التداولات الحالية وليدعم توقعنا بتسجيله للأهداف المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.40 و 139.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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