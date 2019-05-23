شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي تغيير- تحليل - 23-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار الزوج السلبي باستقراره ضمن محاور القناة الهابطة وبتمركزه مؤخرا دون مستوى 123.50, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليزيد ذلك من فرص الضغط على الحاجز المستقر عند 122.00 والذي بكسره سيتمكن من تسجيل أهداف إضافية بدأ من 121.20 و 120.30 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.50 و 122.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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