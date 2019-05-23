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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يكسر الدعم – تحليل - 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الداش كوين بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 163.00 ويستقر دونه، حيث يبدأ الضغط على المتوسط المتحرك 50 الآن، في إشارة لتوجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي، ونرجح زيارة مناطق 148.00 ثم 141.30 خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من الاندفاع لاختراق مستوى 159.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 160.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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