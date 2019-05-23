الاقتصاد

سعر اللايتكوين تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-05-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر اللايتكوين كسراً قوياً لمستوى دعم القناة الصاعدة ليختبر الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 86.13، مع ملاحظة أن السعر يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي الآن ننتظر أن تحفّز السعر على استئناف المحاولات الإيجابية.

 

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً ما لم يتم كسر مستوى 86.13 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استهداف مستويات 99.06 ثم 107.00 كمحطات رئيسية تالية.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 84.00 والمقاومة 94.10

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا