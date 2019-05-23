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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين تحت الضغط السلبي – تحليل - 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر اللايتكوين كسراً قوياً لمستوى دعم القناة الصاعدة ليختبر الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 86.13، مع ملاحظة أن السعر يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ويقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع إيجابي الآن ننتظر أن تحفّز السعر على استئناف المحاولات الإيجابية.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً ما لم يتم كسر مستوى 86.13 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استهداف مستويات 99.06 ثم 107.00 كمحطات رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 84.00 والمقاومة 94.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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