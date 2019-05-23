شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يضغط على الدعم – تحليل - 23-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لكسر دعم القناة الفرعية الصاعدة لكن دون أن يتمكن من الثبات دونها، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 1.0070 للاندفاع نحو 0.9940 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.0128 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0040 والمقاومة 1.0140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط