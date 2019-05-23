"جنرال موتورز" تؤجل طرح محرك ديزل توربو جديد للشاحنات الكبيرة حتى 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مجموعة "جنرال موتورز"

قررت مجموعة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة تأجيل طرح محرك ديزل (سولار) توربو جديد لشاحناتها الكبيرة "شيفورليه سيلفاردو 1500" و"جي.إم.سي سييرا 1500" حتى موديل .2020

وذكرت الشركة الأمريكية أن الحصول على شهادة العوادم الخاصة بهذا المحرك من إدارة الحماية البيئية الأمريكية استغرق وقتا أطول من التوقعات وهو ما أدى "تأخير بسيط" في خطة تزويد الشاحنات المحرك الجديد.

وبحسب موقع "أوتوموتيف نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات، كان من المتوقع طرح شاحنات "ديزل" بالمحرك الجديد في موديلات 2019، وذلك بعد شهور من طرح الفئة المزودة بمحركات بنزين من هذه الطرز.

وذكرت "جنرال موتورز" أنها ستبدأ إنتاج شاحنات الديزل موديل 2020 في وقت قريب، لكن هذا التأجيل يعني إلغاء طلبيات الموزعين القديمة للحصول على هذه الموديلات وعلى الموزعين إعادة تقديم طلبات جديدة.

وبحسب مذكرة داخلية في "جنرال موتورز" فإن الموزعين والعملاء الذين تضرروا من إلغاء طلبات الحصول على الشاحنات موديل 2019 بالمحرك الجديد بسبب تأخير إنتاجها سيعرض عليهم الحصول على موديلات 2020، مضيفة أنها ستخطر العملاء والموزعين بموعد تقديم طلباتهم الجديدة في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم "جنرال موتورز" إنه سيتم فتح باب تلقي طلبات الحصول على شاحنات الديزل موديل 2020 "قريبا" لكنه رفض الكشف عن حجم الطلبات التي كانت الشركة قد تلقتها للحصول على شاحنات الديزل موديل .2019

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يذكر أن الحكومة الأمريكية تطبق إجراءات صارمة في اختبارات معدل عوادم السيارات التي تعمل بمحركات ديزل بعد تفجر فضيحة تلاعب مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية بنتائج اختبارات هذه العوادم في السيارات المزودة بمحركات ديزل في خريف .2019

واضطرت شركات سيارات أخرى مثل "فيات كرايسلر" و"بي.إم.دبليو" إلى تأجيل طرح طرز جديدة من سيارات الديزل بسبب تأخر الحصول على شهادات العوادم من إدارة الحماية البيئية الأمريكية.

يذكر أن محرك الديزل "دوراماكس" سعة 3 لترات هو أول محرك ديزل تربو تنتجه "جنرال موتورز" الشاحنات الخفيفة منذ .1997

وفي آذار/مارس الماضي قالت الشركة الأمريكية إن المحرك يعمل مع ناقل حركة آلي يتيح 10 سرعات ويعمل بقوة 277 حصانا وعزم شدته 460 رطلا لكل قدم مكعب .