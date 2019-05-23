شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تمنح 12 شركة مهلة أسبوعا للدعوة لعقد جمعيتها العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد فى البورصة المصرية، منح 12 شركة مهلة أسبوعا، للدعوة إلى انعقاد جمعيتها العامة العادية، لاعتماد القوائم المالية السنوية، على أن يُعاد العرض على لجنة القيد حال عدم الالتزام.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بقرار لجنة القيد فى البورصة: بلتون المالية القابضة، والقلعة للاستشارات المالية، و"بى آى جى" للتجارة والاستثمار، وجينيال تورز، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، وحديد عز، وجنوب الوادى للأسمنت، والأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى، وآسيك للتعدين (آسكوم)، ورواد مصر للاستثمار السياحى، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وجولدن بيراميدز بلازا.

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وسبق للجنة القيد مخاطبة تلك الشركات بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية، معتمدة من الجمعية العامة، خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، كما قررت التنبيه على الشركات بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة من تاريخ نهاية السنة المالية، طبقا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مُستقبلا، لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقا للعقد المبرم.