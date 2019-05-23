شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 23-5-2019.. الاستقرار سيد الموقف أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 23-5-2019، إذ ثبت عند ختام تعاملات أمس الأربعاء، الذى سجل فيه 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، بحسب أسعار البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى السوق المصرفية، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.51 جنيه للشراء

4.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.49 جنيه للشراء

4.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.50 جنيه للشراء

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4.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.43 جنيه للشراء

4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.49 جنيه للشراء

4.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.47 جنيه للشراء

4.52 جنيه للبيع.