شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..الشرق الأوسط تقود نمو حركة السياحة العالمية فى الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت حركة السياحة الدولية نموها خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقا للأرقام الصادرة من منظمة السياحة العالمية الدولية، فخلال الفترة من يناير حتى مارس 2019 كانت نسبة الزيادة 4%.

وقال الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية لـ"الخليج 365"، إن معدل النمو أبطأ مقارنة بالعام الماضى 2018، حيث بلغ 6% لنفس الفترة العام الماضى، وأرجع استمرار الأداء القوى للسياحة الدولية فى جميع أنحاء العالم إلى النمو الإيجابى فى الاقتصاد العالمى، وزيادة القدرة الجوية وتسهيل إجراءات تأشيرة الدخول إلى بعض الوجهات السياحية.

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وعن تفاصيل حركة السياحة خلال الثلاثة أشهر الأولى: