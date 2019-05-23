شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 23-5-2019 واستقرار العملة بعد تراجعها أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 23-5-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى عند ختام تعاملات الأمس، والتى كانت قد شهدت تراجعاً حتى وصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، 16.9 جنيه للشراء، و 17 جنيه للبيع، فى معظم البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فروقا طفيفة من بنك لآخر خلال تعاملات اليوم، لياتى متوسط سعره فى السوق المصرفى المصرى، 16.93 جنيه للشراء، و 17.05 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى، بينما جاء السعر فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.93 جنيه للشراء

17.05 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.88 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.88 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.88 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع