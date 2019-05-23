شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تبيع صكوكا بقيمة 2.84 مليار ريال في إصدار شهري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:32 مساءً, 23 مايو 2019 م قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكا بقيمة 2.84 مليار ريال (757مليون دولار) في مايو. وانقسم بيع الدين إلى شريحة بقيمة 655 مليون ريال تُستحق في2028 وشريحة ثانية بقيمة 2.185 مليار ريال تُستحق في 2031.

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