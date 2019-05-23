شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحا عدد 2.07 نقطة ليصل إلى مستوى 1412.91 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 992 ألف سهم، بقيمة قدرها 347.5 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.83%، مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.60%.