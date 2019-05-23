شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 23-5-2019 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مالت أسعار العملات، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-5-2019، إلى الاستقرار، بعد أن شهدت حالة من التراجع فى تعاملات الأمس، وعند ختام تعاملات الأمس، ثبتت أسعار العملات اليوم الموافق آخر أيام الأسبوع المصرفى، وجاءت كالتالى:

أولا: سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم، عند سعر ختام تعاملات الأمس، وجاء فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وفقا لآخر تحديثاتها، كما يلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.93 جنيه للشراء

17.05 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.9 جنيه للشراء

17 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.88 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.88 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.88 جنيه للشراء

16.98 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، عند ختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.82 للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

ثالثا: سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند ختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 21.31 جنيه للشراء، و 21.54 جنيه للبيع.

رابعا: سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.50 جنيه للشراء، و 4.53 جنيه للبيع.

خامسا: سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55.50 جنيه للشراء، 55.87 جنيها للبيع.