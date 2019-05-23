شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% خاسرا عدد 21.78 نقطة ليصل إلى مستوى 2562.57 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 46.1 مليون سهم محققة ما قيمته 65.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 960 صفقة ل29 سهما، ولم يرتفع أى سهم، فيما انخفض 25 أسهم، واستقرت 4 أسهم .

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.79%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.87%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 4.71%.