شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة الشروق: نافورة مياه وحمام السباحة بمشروع "JANNA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جار الانتهاء من إنشاء نافورة ومجرى مائى بين عمارات مشروع (JANNA) للإسكان الفاخر بالمدينة، وهي عبارة عن قناة تمر من خلالها المياه ما بين العمارات بالمشروع، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة حمام السباحة وغرف تغييرالملابس لخدمة العمارات بالمشروع والذى يبلغ عدد 29 عمارة.

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وأضاف رئيس الجهاز: مشروع (JANNA) للإسكان الفاخر بالمدينة ، صمم بطريقة اهتمت بأدق التفاصيل الجمالية لقاطني الوحدات، وسيمثل إضافة إلى المظهر الجمالي والحضارى للمدينة.