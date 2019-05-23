شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الرقابة المالية: 385 شكوى ضد شركات التأمين خلال عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الشكاوى الواردة للهيئة ضد شركات وصناديق التأمين الخاصة وبلغت 385 شكوى خلال عام 2018 تم الانتهاء من 311 شكوى مقارنة بعدد 442 شكوى تم الانتهاء من 384 شكوى خلال 2017.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشكاوى الواردة لهيئة الرقابة المالية توزعت ما بين شركات تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الأشخاص وصناديق التأمين الخاصة بنسبة 43%، 34%،23% على التوالى.

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وذكر نائب رئيس الرقابة المالية، أن مشروع قانون الرقابة المالية، تبنى تطوير آليات الفصل فى شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات والبت فى التظلمات، وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة، كما منح صلاحيات لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بإصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية منها مبادئ حوكمة الشركات والسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال محور التأمين.