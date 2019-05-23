شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للأدوية يستهدف 680 مليون دولار صادرات بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، استهداف مجلسه الارتفاع بصادرات شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بنسبة 30 % بحلول نهاية 2019 لتسجل 680 مليون دولار مقارنة بـ 525 مليون دولار بنهاية 2018.

وقال الدكتور جورج لـ"الخليج 365" أن إزالة عقبات تسجيل الأدوية فى الأسواق الافريقية بجانب الاشتراك فى المعارض واستقدام بعثات المشترين تدعم زيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح جورج أن إجمالى حجم صادرات القطاع "الأدوية - مستحضرات التجميل - المستلزمات الطبية" تصاعدت مؤخراً وسجلت ارتفاعاً خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك من خلال عدد من الشركات بالقطاع

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إلى أن مجلسه أعد مقترحا خاص ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى إحداث زيادة مستدامة فى حجم الصادرات، وكذا العمل على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى عمليات التصدير لمختلف دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية، وهو ما يعمل على خلق وتنمية جيل جديد من المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وذلك من خلال منح المصُدر المتوسط والصغير تخفيضات على تكاليف شهادات الجودة وتسجيل الملفات العلمية والعلامات التجارية.

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وأكد أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات يسعى لرفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وتشجيع قيام الشركات العالمية باستخدام مصانعها فى مصر كمركز تصنيع وتوزيع إقليمى، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والتوسع فى إقامة مشروعات جديدة بها فى مجال الصناعات الطبية.