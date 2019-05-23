شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة غاز بين "أرامكو" و"سيمبرا" الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة النفط السعودية "أرامكو" وسيمبرا إنرجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "أرامكو"أبرمت اتفاقاً مدته 20 عاماً لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن الشركتان سيعملان أيضاً على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وذكر البيان المشترك أن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي، القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

Advertisements

توقعت أن تشمل المرحلة الأولى المقترحة من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال وحدتي تسييل ونحو ثلاثة صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال، وما يرتبط بها من مرافق أخرى، مما يتيح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في الأجل الطويل.

ويمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية في ظل توفر إمكانات توسعة محتملة لما يصل إلى ثمانية وحدات تسييل أو ما يقرب من سعة بحوالي 45 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وعلى ذات الصعيد التشغيلي، رجحت شركة أرامكو السعودية، بدء الأعمال التشغيلية بمصفاة جازان ومرافقها ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا بنهاية العام 2019.

وتخطط الحكومة السعودية لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.