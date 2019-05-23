شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادي السعودي" بخطط لطرح "ساهر" للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" لطرح حصة قد تصل إلى 30% للاكتتاب العام في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المعروفة باسم "تحكم"، وهي التي تدير نظام "ساهر" للرصد المروري الآلي.

ويعمل الصندوق مع البنك السعودي الفرنسي على دراسة خطة الطرح، بحسب وكالة بلومبرج.

وقد تم إطلاق نظام ساهر المروري قبل عشرة أعوام، وهو نظام يراقب الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات المنتشرة في المملكة.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة التوجه إلى أسواق الدين مرتين هذا العام كجزء من جهود السعودية المتواصلة لدعم خطط التحول الاقتصادي.

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وأكد مدير صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في مقابلة مع قناة سي إن بي الأمريكية أن الصندوق يعتزم جمع نحو 14 مليار ريال في العملة المحلية، وما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح الرميان أن هذه المبالغ تمثل أقل من 5% من الأصول تحت الإدارة، فيما يعتزم الصندوق رفع نسبة الدين إلى ما بين 15% و20%.

أما فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم أرامكو ، فأشار الرميان إلى أنه ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على سابك دون أن يستبعد أن يتم تحديد الموعد قبل 2021.

وتخطط الحكومة السعودية لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.