شكرا لقرائتكم خبر عن "مطاعم ريدان" تعتزم افتتاح فرعها الجديد بالقنفذة.. اليوم الأربعاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن عزمها إفتتاح فرعها الجديد بمحافظة القنفذة، اليوم الأربعاء، والواقع في مخطط الخدمات المركزية على طريق جيزان جدة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إن هذا الافتتاح سيكون له أثر مالي جيد على إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 2019.

Advertisements

وجدير بالذكر أن الشركة افتتحت فرعها الجديد بمدينة جدة، الواقع في حي الفيحاء طريق الأمير ماجد مركز الأندلس مول التجاري، اعتباراً من مارس الماضي.

وكانت الشركة قد افتتحت فرعها العشرين في مكة المكرمة، في 4 أكتوبر الماضي، بمساحة إجمالية تبلغ 960 متر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 26.2 مليون ريال خلال العام 2017.