شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على إدراج أدوات دين من فئة سبق إدارجها بقيمة 2.8 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.840 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم زيادة في إصدار رقم 10-01-2018 (رمز تداول:5264) بقيمة 655 مليون ريال سعودي ليصل إلى 2.705 مليار ريال.

وبحسب البيان سيرتفع إصدار رقم 2019-02-12 (رمز تداول:5277) بقيمة 2.185 مليار ريال سعودي ليصل إلى 9.482 مليار ريال.

هذا وسيتم إدراج الزيادة ابتداءً من غد الخميس الموافق 23 مايو الجاري.