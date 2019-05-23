شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي ينظم مؤتمر لمستثمري العالم في نيويورك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينظم سوق دبي المالي مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك يومي 10 و11 يونيو المقبل، بالتعاون مع بنك "HSBC" وبالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة والذي ينظمه البنك بمشاركة ما يزيد على 200 مؤسسة عالمية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المؤتمر سيتيح الفرصة لممثلي 9 شركات رائدة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي لاستعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها.

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وأبدت المؤسسات الاستثمارية العالمية حرصا شديدا على الالتقاء بهذه المجموعة المنتقاة من الشركات نظرا لالتزامها المتزايد بتطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين و الحوكمة و انفتاحها الكبير على المجتمع الاستثماري محليا وعالميا.

ويترأس عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي الوفد المشارك في المؤتمر ويضم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين.

كما يضم الوفد المشارك مدراء علاقات المستثمرين في الشركات المشاركة وهي إعمار العقارية و إعمار مولز و إعمار للتطوير و أرامكس و داماك العقارية و بنك دبي الإسلامي و بنك الإمارات دبي الوطني و موانئ دبي العالمية وشركة سوق دبي المالي.