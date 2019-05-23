شكرا لقرائتكم خبر عن 654 مستثمرا جديدا بسوق دبي المالي بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام الجاري اجتذاب 654 مستثمرا جديدا من بينهم 64 مؤسسة استثمارية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين بالسوق إلى 843,778 مستثمرا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت في سوق دبي المالي إذ استحوذوا على 53.3 بالمائة من تداولاته خلال الربع الأول من العام 2019 بصافي استثمار قدره 680 مليون درهم.

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وأشار إلى أن ملكية المستثمرون الأجانب وصلت بالسوق إلى ما نسبته 18.4 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية في نهاية الربع.

ولفت السوق إلى أن ذلك يعكس إدراك الأجانب المتزايد لما يوفره من فرص استثمارية جذابة كنتيجة مباشرة لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني علاوة على امتلاك السوق بنية تنظيمية وأساسية عالمية المستوى وما أطلقه من خدمات متفوقة في إطار خطته الاستراتيجية الحالية.

وينظم سوق دبي المالي مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك يومي 10 و11 يونيو المقبل، بالتعاون مع بنك "HSBC" وبالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة والذي ينظمه البنك بمشاركة ما يزيد على 200 مؤسسة عالمية.