شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار للتطوير تضع حجر الأساس لمشروع جديد بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم احتفلت شركة إعمار للتطوير المدرجة بسوق دبي المالي، بوضع حجر الأساس في وجهتها الجديدة "المرابع العربية III" التي تمثل مرحلة أخرى لتوسعة مجمع "المرابع العربية" الذي يعتبر من الوجهات المفضلة للسكن في دبي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"استقطبت الوجهة الجديدة للفلل الفاخرة المحاطة بالأسوار اهتماماً استثنائياً من قبل المستثمرين والمشترين، وهو ما تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن مجمعي "شمس" و"جوي" في "المرابع العربية III" بالكامل.

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وتمتاز وجهة "المرابع العربية III" بموقعها المميز بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، على بعد نصف ساعة من كل من "وسط مدينة دبي" ومطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وموقع استضافة "إكسبو 2020 دبي".

ووفقاً لمخططات "هيئة الطرق والمواصلات" لشبكة خطوط المترو في دبي، ستقع محطة "القرية العالمية" مقابل "المرابع العربية III"، مع جسر للمشاة يربطها مباشرة بالمجمع.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 751 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 819.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.