شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ولاء للتأمين" تعتمد توزيع أرباح نقدية وزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ولاء للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 44 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح مستحقة التوزيع على عدد 44 مليون سهم بحصة للسهم تبلغ ريالاً واحداً، بنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك وافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% من 440 مليون ريال إلى 528 مليون ريال، وذلك بتوزيع سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.

ووفقاً للبيان، سيتتم زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 88 مليون ريال سعودي من حساب رصيد الأرباح المبقاة.

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هذا وأعلنت السوق المالية "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 19.66 ريال لهذا اليوم الأربعاء، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 141.7 مليون ريال في العام 2017.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار34.89 مليون ريال وبنسبة 11.23%، وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 1.3 مليون ريال وبنسبة 52.77%.