شكرا لقرائتكم خبر عن "سيراميك رأس الخيمة" تُعلن عن توافق أسهمها مع أحكام الشريعة الإسلامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "سيراميك رأس الخيمة" عن توافق أسهمها مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الاستثمار والتجارة، وذلك وفقاَ للشهادة الصادرة عن دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية.

وأفادت الشركة، في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية قامت بالمراجعة الربعية لأنشطتها وبياناتها المالية لتؤكد التزامها بمبادئ الشريعة، وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".

Advertisements

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% بالغة 182.6 مليون درهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 مقابل صافي أرباح 270.5 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.855 مليار درهم، وعلى الجانب الآخر ارتفعت تكاليف التمويل في 2018، إلى 91.2 مليون درهم.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلساً، و5% أسهم منحة، على مساهمي الشركة عن عام 2018.