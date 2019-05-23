شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو تعتزم تشغيل مصفاة جازان ومجمع بريفكيم نهاية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رجحت شركة أرامكو السعودية، بدء الأعمال التشغيلية بمصفاة جازان ومرافقها ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا بنهاية العام 2019.

ومن المتوقع أن تنجز "أرامكو"مصفاة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية ومصفاة ساسرف في وقت لاحق من العام نفسه، بحسب صحيفة الاقتصادية.

والطاقة التكريرية في مصفاة جازان ومرافقها تقدر بنحو 400 ألف برميل في اليوم، في حين تبلغ الطاقة التكريرية في مجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكيماويات 300 ألف برميل يوميا.

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وأوضحت، "أرامكو" أن الطاقة التكريرية الإجمالية لمصافيها المملوكة بالكامل أو بالمشاركة بلغت 4.9 مليون برميل يوميا، شكلت حصة الشركة منها 3.1 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لإحصاءات 31 ديسمبر 2018.

وبينت أن إنجاز المصافي الأربع، سيزيد الطاقة التكريرية الإجمالية للشركة إلى 6.3 مليون برميل يوميا وزيادة حصة الشركة إلى أربعة ملايين برميل يوميا، بنسبة زيادة تصل إلى 30 في المائة خلال هذا العام، مقارنة بالعام السابق.

وتخطط الحكومة السعودية لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو في واحدة أو أكثر من البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض.