تداول تدرج أسهم «المراكز العربية» في السوق الرئيسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أدرجت شركة السوق المالية (تداول) أمس أسهم شركة المراكز العربية في السوق الرئيسة في السوق المالية السعودية، بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان ورئيس مجلس الإدارة لشركة المراكز العربية فواز الحكير.

وأشار الحصان إلى إنجازات تداول خلال الفترة الماضية وانضمامها للمؤشرات العالمية وجهودها في تطوير بنية السوق التحتية والمنتجات والخدمات بما يخدم المستثمرين والمصدرين، كما هنأ شركة المراكز العربية على نجاح رحلة طرحها وإدراجها.

من جانبه أكد الحكير أهمية هذا الإدراج لشركة المراكز العربية وما يمثله من نقطة محورية في تاريخ الشركة، كما وجه شكره لفريق الشركة في تحقيق هذا الإنجاز ولفريقي هيئة السوق المالية وتداول على دعمهم طوال الفترة الماضية.

وتعتبر المراكز العربية الشركة الحادية عشرة التي يتم إدراجها تحت قطاع إدارة وتطوير العقارات في السوق الرئيسة لتداول، لتكون واحدة من الـ 202 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وبإدراج أسهم شركة «المراكز العربية» يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي إلى 175 شركة دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 صندوقا.

وكانت الشركة قد طرحت 95 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهمها، خصص منها 90 % للمؤسسات و10% للأفراد.

وشهدت عملية الطرح مشاركة 26.48 ألفا من المستثمرين الأفراد قاموا بالاكتتاب في 5.7 ملايين سهم بسعر 26 ريالا للسهم، أي ما يعادل نسبة 6 % من الأسهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب البالغة 95 مليون سهم، وتم تخصيص جميع الأسهم المكتتبة من قبل المكتتبين الأفراد.

وبلغ حجم الطرح 2.5 مليار ريال باستثناء خيار الشراء، بينما يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.8 مليار ريال، بما في ذلك 12.83 مليون سهم للتخصيص الإضافي، والتي تم تخصيصها وفقا لشروط خيار الشراء.

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الإدراجات الجديدة في سوق الأسهم:

2018

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- المعمر لأنظمة المعلومات

2018

- لجام للرياضة

- الوطنية للتربية والتعليم

2017

-زهرة الواحة للتجارة