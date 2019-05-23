«خدمات أرامكو» تتفاهم مع «سيمبرا» لشراء الغاز مدة 20 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت أرامكو السعودية و»سيمبرا للطاقة» أمس أن شركتيهما التابعتين «خدمات أرامكو» و»سيمبرا للغاز الطبيعي المسال» وقعتا اتفاقية مبدئية يتم التفاوض بموجبها على إعداد الصيغة النهائية لاتفاقية شراء 5 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما من المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر بالولايات المتحدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي لا يزال قيد الإنشاء، وكذلك التفاوض على ملكية استثمارية نسبتها 25% في المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال وإعدادها بالصيغة النهائية.

تصدير الغاز

ووفق بيان لأرامكو من المتوقع أن تشتمل المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر المقترح للغاز الطبيعي المسال على وحدتي تسييل ونحو ثلاثة صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال مع ما يرتبط بها من مرافق أخرى، والتي من شأنها أن تتيح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام على المدى البعيد. ويمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية، في ظل توفر إمكانات توسعة محتملة لما يصل إلى ثماني وحدات تسييل، أو ما يقرب إلى سعة بحوالي 45 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

التزامات إضافية

ويتوقف تطوير مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة سيمبرا للطاقة للغاز الطبيعي المسال على الحصول على التزامات إضافية من المستهلكين، وإنجاز الاتفاقيات التجارية المطلوبة، والحصول على جميع التراخيص المطلوبة، وتأمين التمويل والحوافز وغيرها من العوامل والتوصل لاتفاق استثماري نهائي. وتظل المشاركة النهائية لشركة خدمات أرامكو والشركات التابعة لها في مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال رهنا بإنجاز الاتفاقيات النهائية، إلى جانب عوامل أخرى.

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مورد عالمي

«تمثل الاتفاقية مع شركة سيمبرا للغاز الطبيعي المسال خطوة كبيرة إلى الأمام في استراتيجيتنا طويلة الأجل لنصبح موردا عالميا رائدا للغاز الطبيعي المسال، إذ يتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحوالي 4% سنويا، كما أنه من المحتمل أن يتجاوز هذا الطلب 500 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2035م، لذلك نرى فرصا كبيرة في هذا السوق، مما يجعلنا نواصل بناء الشراكات الاستراتيجية التي تمكننا من تلبية الطلب العالمي المرتفع على الغاز الطبيعي المسال».

المهندس أمين الناصر ـ رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين

طاقة أنظف

«نعمل في سيمبرا للطاقة على تطوير أحد أكبر محافظ الأعمال في مجال البنية الأساسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية، واضعين نصب أعيننا تمكين ملايين المستهلكين من الحصول على مصادر طاقة أنظف وأكثر موثوقية. من دواعي سرورنا الشراكة مع الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تعد الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة، لتطوير مرفق سيمبرا للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والمساعدة في تصديره إلى الأسواق العالمية».

جيفري مارتن ـ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا للطاقة