أسعار النفط مرشحة للوصول إلى 80 دولارا في النصف الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أسعار النفط مرشحة للارتفاع بين 75 و80 دولارا للبرميل في النصف الثاني بفعل عجز الإمدادات في السوق، بحسب تقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي.

وتوقع التقرير ارتفاع أسعار خام برنت إلى نطاق بين 75 و80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، وسط حدوث شح كبير في السوق.

وقال البنك إن سوق النفط تعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.

وكتب محللو البنك في مذكرة أن من المتوقع أن يبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة مقابل الأسعار الآجلة في برنت.

Advertisements

وأشار البنك إلى أن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا، والتزام دول رئيسة في أوبك بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج حققت توازنا في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط.

وأوضح مورجان ستانلي أن قوى مؤثرة لكن عكسية أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة على نحو لافت للنظر وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة إنتاج فنزويلا وإيران التراجع يعني أن من المرجح أن يكون هناك مجال أمام بقية أوبك لزيادة الإمدادات.

وذكر المحللون أنه من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجددا إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولارا للبرميل خلال الفترة حتى 2020.

وأشاروا إلى أنه بعد الربع الثالث، القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 ستبدأ في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط، وسيبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع 2019 والربع الأول من العام المقبل (2020).

وتوقعوا أن تتدهور الرؤية بعد ذلك، ويصبح من الصعب القول بأن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020.

واعتبارا من يناير من العام المقبل، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد على 0.5% مقارنة مع 3.5% حاليا.