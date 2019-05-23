العمل تلزم المنشآت بتوثيق عقود العاملين الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي انطلاق برنامج توثيق عقود العاملين بالقطاع الخاص الكترونيا، حيث يلزم أصحاب المنشآت بتوثيق العقود الجديدة الموقعة بعد صدور القرار، في حين أتاح إمكانية التوثيق للعقود القائمة وفق مراحل متدرجة تحددها الوزارة، وذلك بهدف حفظ حقوق المنشآت والعاملين فيها وتقليص المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

ووفق بيان للوزارة أمس أصدر وزير العمل قرارا في 18 شعبان 1440 يقضي باعتماد برنامج توثيق العقود الكترونيا، حيث يمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرة، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

وينتظر أن يسهم هذا القرار المهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

برنامج توثيق العقود الكترونيا