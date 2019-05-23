أحمد بن سعيد: الاستثمار في التقنية يخفض التكاليف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات في مقابلة مع مجلة «ميد» نشرت، أمس، أهمية الابتكار في استمرار نمو وتطور شركات الطيران التي تواجه تحديات ارتفاع التكاليف، وتغير بيئة العمل؛ ما يتطلب سرعة التجاوب واتخاذ القرارات الحاسمة.

وقال سموه: «لا بد من متابعة التكاليف بشكل مستمر، فهي غاية في الأهمية بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تقوم به، ومدى النجاح الذي تحرزه في مسيرتك».

ونوه سموه إلى أن أسعار الوقود وأسعار تحويل العملات هما من أهم العوامل التي تؤثر في ربحية الشركة. كما أكد أن المنافسة عنصر مهم؛ لأن هناك دائماً من يحاول تقديم ما لا تقدمه أنت وربما بسعر أقل.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن الاضطرابات السياسة والاقتصادية العالمية تسفر عن تحديات ضخمة أمام قطاع الطيران العالمي وتمارس ضغوطاً مستمرة على العائدات في ظل الزيادة المستمرة في طاقة التشغيل واحتدام المنافسة.

وركز سموه على ضرورة إبرام الاتفاقات الثنائية مع دول العالم، بما يضمن استمرار نمو طيران الإمارات وحصول دبي والإمارات عموماً على شروط تفضيلية. وقال: «إن ما تم تحقيقه حتى اليوم كشركة عالمية رفع اسم دبي في سماء العالم».

وأضاف: «لقد كانت سياسات الأجواء المفتوحة ميزة إضافية، وعندما تتحدث مع أي طرف أو دولة يقول لك هذه السياسات تؤتي أكلها. نحن مثلاً لدينا 10 ملايين نسمة من سكان الإمارات، ونتعامل مع 90 مليون مسافر سنوياً في مطار دبي».

وأوضح: إن عدم الاستقرار في بيئة العمل العالمية يفرض علينا البحث عن خطوط ووجهات جديدة. ويتم التركيز على أسواق رئيسية مثل الصين وشبه الجزيرة الهندية وإفريقيا.

وقال: «لقد أسفر الاستثمار في البنية التحتية لمطارات دبي عن تحقيق نجاحات مهمة لقطاع الطيران المدني، إلا أن المهم أيضاً هو جودة الخدمات التي نقدمها. نحن نركز على الاستثمار في التقنية التي سوف تعزز منافذ التواصل والتعامل مع المزيد من البشر سواء من القادمين أو المغادرين، أو حتى من مسافري الترانزيت. ولا شك أن التركيز على التقنية سوف يخفض التكاليف في المستقبل بنسبة كبيرة».