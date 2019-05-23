استقرار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين بفعل صعود الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب، أمس، قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة مع صعود الدولار، في حين أضعفت علامات التصعيد في التوترات التجارية الصينية الأمريكية شهية المخاطرة وحالت دون مزيد من الانخفاضات.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1273.03 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو/‏أيار، الثلاثاء، عند 1268.97 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1273.60 دولار للأوقية.

وقال روس ستراتشان المحلل في كابيتال إيكونوميكس «نشهد دولاراً قوياً وهو ما يضغط على أسعار الذهب، وهو بحق العامل الرئيسي في الأيام الأخيرة.»

وارتفع مؤشر الدولار، محوماً قرب ذروته في شهر، بفضل ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأمريكية بعد أن خففت واشنطن مؤقتا القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية هواوي. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.40 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1% إلى 804.21 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1311.55 دولار. (رويترز)