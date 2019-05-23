مؤشر دبي يقفز 1.8%.. والبنوك تضغط في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

عزز سوق دبي المالي مكاسبه، أمس، وارتفع 1.78%، مستفيداً من استمرار شهية الشراء الأجنبي والمؤسساتي على مختلف شرائح الأسهم، في ظل حالة التفاؤل بأوساط المستثمرين حيال قرار منح الإقامة الدائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.68%، بعد جني الأرباح على أسهم البنوك.

شهد سوق دبي توجهاً شرائياً للمستثمرين الأجانب والخليجيين والعرب، بصافي استثمار بلغ 29.6 مليون درهم، كمحصلة شراء، (18 مليوناً للأجانب، و11.15 مليون للخليجيين، و459 ألفاً فقط للعرب)، كما أضافت المحافظ 18.6 مليون درهم كمحصلة شراء.

وسجلت الأسهم سيولة بقيمة 330 مليون درهم، منها 169.7 مليون درهم في دبي، و160.34 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 192.16 مليون سهم، توزعت بواقع 152.4 مليون سهم في أبوظبي، و39.76 مليون سهم في دبي.

وجرى تداول أسهم 54 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 10 شركات فقط.

وواصل سوق دبي المالي الصعود بنسبة 1.78% عند مستوى 2584.35 نقطة، مستفيداً من مكاسب العقار والتأمين والبنوك والاستثمار والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 2.48% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 2.6%، و«إعمار للتطوير» 0.53%، و«إعمار مولز» 2.25%، و«الاتحاد العقارية» 2.58%، و«أرابتك» 5.56%، و«داماك» 1.73%، و«ديار» 6.67%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 1.92%؛ بفعل صعود سهم «دبي الإسلامي» 0.41%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.78%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.5% مع استمرار نمو «دبي للاستثمار» بنسبة 2.44%، و«سوق دبي المالي» 2.21%، و«شعاع كابيتال» 4.35%.

وزاد قطاع التأمين 1.86% مع نمو سهم «أمان» 1.15%، و«دار التكافل» 9.91%، و«سلامة» 2.48%، و«تكافل الإمارات» 0.66%.

وفي المقابل انخفض قطاع النقل 0.81% مع انخفاض سهم «العربية للطيران» 0.8%، و«أرامكس» 0.91%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.68% عند مستوى 4750 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 1.24% بفعل انخفاض «أبوظبي الأول» 1.71%، و«أبوظبي التجاري» 0.68%. كما انخفض قطاع الاتصالات 0.26% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.87% مع ارتفاع سهم «الدار» 1.8%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.72%.

وارتفع أيضاً قطاع الطاقة 1.75% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.21% و«طاقة» 6.3%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%.

وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات بقيمة 24 مليون درهم، وارتفع بنسبة 5.61% مغلقاً عند 0.9 درهم، تلاه سهم «إعمار مولز» بسيولة بقيمة 21.8 مليون درهم، ليغلق عند 1.82 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة قيمتها 21 مليون درهم، مغلقاً عند 4.34 درهم.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» التداولات بقيمة 65.96 مليون درهم، وأقفل عند 8.74 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة قيمتها 57.8 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 13.82 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات ب9 ملايين درهم، وأغلق عند 13.82 درهم.

وسجل سهم «دبي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 11.76% مغلقاً عند 3.8 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «أمانات» بنسبة 1.98% إلى 0.99 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم «منازل» بارتفاعه 9.12% إلى 0.35 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، وتراجع بنسبة 9.63% إلى 0.37 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 14.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و48 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و6.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 21.2 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم، أمس، على أسهم شركات «إعمار مولز» و«ديار للتطوير» و«دي إكس بي» و«إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «داماك» و«دانة غاز» و«الدار العقارية».

وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 18.6 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 22.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 18.6 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 22.4 مليون درهم محصلة شراء.