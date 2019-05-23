«لوتاه للتطوير» تستعد لإطلاق «ليفينج جاردن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشفت مجموعة لوتاه للتطوير العقاري عن أحدث مشاريعها السكنية «ليفينج جاردن» والتي تنوي إنشاءها في قرية جميرا سيركل. ويعد المشروع الجديد أحدث إضافة إلى مجموعة لوتاه للتطوير العقاري، ويتميز بالوحدات السكنية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة والمستدامة في دبي، والتي تقدم للسكان ليس مجرد منزل، وإنما أسلوب حياة.

يتميز المشروع بواجهة عصرية وأنيقة مكونة من عناصر الألمنيوم العمودية والنوافذ الزجاجية في حين تكتمل التصميمات الداخلية ببلاط البورسلين والأسطح المصممة لتناسب نمط الحياة العصري.

ويمكن للسكان، سواء كانوا أفراداً أو عائلات صغيرة، الاختيار من بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة تتراوح مساحاتها من 300 قدم مربعة إلى 1200 قدم مربعة، مبنية من قبل الخبراء وبأسعار مناسبة، مع حمامات واسعة وتشطيبات راقية ذات ألوان وإضاءة أنيقة.

ويتضمن مشروع «ليفينج جاردن» وسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك التركيبات والتجهيزات الاستثنائية، وصالة رياضية مجهزة تجهيزاً كاملاً، إضافة إلى مواقف مغطاة للسيارات، وغيرها من المواصفات المتميّزة.

وقال صالح عبد الله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه للتطوير العقاري، إن ليفينج جاردن هي تأكيد جديد لالتزام لوتاه بأن تكون الشركة الرائدة في تطوير أسلوب الحياة وقائدة الابتكار في قطاع التطوير العقاري.