20 مليون مشاهدة لصفحات البوابة الرسمية للإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد مشاهدات صفحات البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة ووصول عدد مستخدمي البوابة إلى ما يقارب 7.5 مليون مستخدم، كما وصل عدد الجلسات التي قضاها المستخدمون على البوابة إلى ما يقارب 12 مليون جلسة خلال عامين من انطلاق نسختها الجديدة في أبريل 2017، وإثرائها بالمحتوى وإجراء التحديثات المستمرة عليها على مدار الساعة.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن هذه الأرقام تعكس الحضور الإلكتروني للدولة في عصر التحول الرقمي حيث تؤدي البوابة دور العنوان الرسمي للدولة في عالم الشبكة المعلوماتية، ويزورها كل من يهتم بمعرفة المعلومات عن الخدمات والمشاريع والسياسات والقوانين في دولة الإمارات.

وأضاف: «لقد ترسخت مكانة البوابة الرسمية لدولة الإمارات»حكومة.امارات«منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مايو 2011، ومع العمل الحثيث والمتواصل من فريق الهيئة على إثرائها وتعزيز محتواها، فقد أصبحت مصدراً معلوماتياً مركزياً يهمّ شرائح المجتمع كافة. ومع إطلاق القيادة الرشيدة لمبادرة الحكومة الذكية في 2013، تعزز دور البوابة كمحطة متكاملة للخدمات والمعلومات الحكومية والمشاركة الإلكترونية، بما يدعم مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI ) الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا. وفي ضوء المكانة العالمية لدولة الإمارات، فقد أصبحت البوابة مرجعاً للراغبين في الحصول على معلومات عن دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم، وقد زار البوابة من خارج الدولة أكثر من مليونين وسبعمائة ألف زائر.»

و جاءت صفحة «الاستعلام عن التأشيرات ورسومها» في مقدمة الصفحات الأعلى مشاهدة، تلتها صفحة «ضريبة القيمة المضافة»، ثم صفحة «قوانين وأنظمة العمل». وتعززت مكانة البوابة على محركات البحث حتى باتت تظهر في مقدمة نتائج البحث بالنسبة للعديد من الكلمات المفتاحية.