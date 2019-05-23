«أرادَ» تقترض مليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



حصلت شركة «أرادَ» مؤخراً على قروض مجمّعة بقيمة مليار درهم، وذلك عقب توقيع اتفاقيّة بهذا الخصوص مع بنك المشرق. وبقيمة بلغت 600 مليون و400 مليون درهم، في شريحتين, وتساهم هذه الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في استئناف الأعمال الإنشائية في مشروعي الشركة المبتكرين في الشارقة؛ «الجادة» و«مساكن نَسمَة». وقد جاء الإعلان عن هذا التمويل الضخم عقب حصول «أرادَ» على تمويل مماثل سابقاً وبقيمة مليار درهم وذلك في ديسمبر 2017.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «سوف تتيح لنا هذه الحلول التمويلية مواصلة أعمال البناء في مشروع الجادة وإنهاء جميع الأعمال الإنشائية في مساكن نَسمَة، وذلك في الوقت الذي نستعدّ فيه لتسليم أول باقة من منازل نَسمَة لمالكيها خلال وقتٍ قريب. ولا شكّ بأنّ هذا التمويل الضخم يشير إلى مدى ثقة المستثمرين في شركتنا، فضلاً عن قوّة السوق العقاري في إمارة الشارقة».